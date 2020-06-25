В Октябрьском благоустроят два сквера и парк
Сегодня, 15:39ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Три общественные территории будут реконструированы в рамках программы «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
В сквере по улице Северной уже появились новые асфальтированные дорожки, парковки, современное освещение, скамейки. По просьбе жителей обустроена площадка для выгула и дрессировки собак. Завершат оформление сквера крупномеры, высадка которых запланирована на осень.
В парке «Нефтяник» — старейшем в Октябрьском — заменены бордюры, установлены современные светильники, разбиты газоны, рабочие начали укладывать брусчатку.
Новый сквер расположится возле школы № 20 и будет представлять собой зеленую зону с детской и спортивной площадками, беговой и велосипедной дорожками, местом для отдыха. Украсят сквер декоративные фигуры-топиарии.
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