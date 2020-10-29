«Слили Кашкадан полностью»: Хабиров объяснил, почему озеро не благоустроили раньше

«Слили Кашкадан полностью»: Хабиров объяснил, почему озеро не благоустроили раньше

Вчера, 11:08ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: vk.com
Глава Башкирии рассказал о сложности благоустройства водоема и о том, каким будет парк после реконструкции.

Радий Хабиров сообщил в соцсетях о ходе благоустройства озера Кашкадан в микрорайоне Сипайлово в Уфе. Глава республики объяснил жителям, почему работы начались на год позже.

В Кашкадане была проблема с водой, из-за мелководья летом озеро зацветало, зимой — замерзало. Дно было грязное, стоял крайне неприятный запах. В итоге мы решили не спешить, добавили денег, изменили изначальный проект, — объяснил Хабиров.

По его словам, теперь продумана система водного баланса в озере. Ранее, как сообщил глава республики, в водоем стекала вся грязь.

— Может, конечно, наши действия и вызвали раздражения у многих, но мы слили Кашкадан полностью. Вывезли оттуда тысячи машин ила и грязи и еще продолжаем вывозить. Но зато теперь на десятки лет наперед у нас будет водоем с чистой водой, где можно будет отдыхать, загорать, купаться, — добавил он.

В ходе реконструкции парка планируется установить современные площадки, сделать велодорожки и поставить удобные скамейки.

Ранее стало известно, что на благоустройство парка Кашкадан в Уфе дополнительно направлено 650 млн рублей. Планируется, что работы завершатся до 17 мая 2021 года.

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