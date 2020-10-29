«Слили Кашкадан полностью»: Хабиров объяснил, почему озеро не благоустроили раньше

— Может, конечно, наши действия и вызвали раздражения у многих, но мы слили Кашкадан полностью. Вывезли оттуда тысячи машин ила и грязи и еще продолжаем вывозить. Но зато теперь на десятки лет наперед у нас будет водоем с чистой водой, где можно будет отдыхать, загорать, купаться, — добавил он.