Башкирия предложила Газпрому построить с китайцами СП на сотни миллиардов

Пока достигнуто соглашение о строительстве шести новых газозаправочных станций.

Вчера, 1 ноября, в Уфе прошло выездное заседание Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром». В ходе заседания глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал о своей встрече в Москве с руководителем «Газпрома» Миллером. Речь на этой встрече шла и о новом совместном проекте («Газпрома» и китайской компании) по созданию комплекса переработки газа в этилен и пропилен.

- Республика в своё время потребляла 20 млрд куб м газа ежегодно. Сейчас потребляет 15 млрд кубометров. Значит, 5 млрд кубометров можно использовать на другие цели, - пояснил Рустэм Хамитов. - Мы предложили осуществить глубокую переработку газа для того, чтобы получать у нас уже готовые пластмассы, полимерные изделия и т.д. Такой вариант мы искали несколько лет, нашли в Китае производство, которое позволяет из газа сразу получать полиэтилен. Сложное, дорогое, но нужное и окупаемое производство. С таким предложением мы обратились к Алексею Борисовичу и нашли поддержку. Сейчас этот проект будет прорабатываться. Он очень дорогой, масштабный, глобальный, стоимостью несколько миллиардов долларов. Это больше сотни миллиардов рублей.

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев сказал, что в компании к проекту отнеслись положительно.

- Проект по переработке с выделением этилена и полиэтилена, конечно, очень интересен для нас, - сказал Валерий Голубев. - Это возможность дополнительной реализации около 3,5 млрд кубометров газа. При этом есть все необходимые для этого технические возможности – газотранспортные мощности, свободные производственные площадки, ресурсы – электроэнергия, тепло, вода. Есть высокие компетенции людей, работающих в научном комплексе республики и на нашем предприятии «Газпром нефтехим Салават». Поэтому все предпосылки для того, чтобы здесь в ближайшие три-пять лет (сколько занимает инвестиционный цикл) появилось новое предприятие, однозначно, есть.

Рустэм Хамитов встретился с председателем Правления «Газпрома» Алексеем Миллером 25 октября. На той встрече говорили и о развитии в республике сети автозаправочных станций на газомоторном топливе, напомнил глава региона.