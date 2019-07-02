С 1 июля в России повысились тарифы ЖКХ

Индексация тарифов происходит каждый год, но в 2019 году из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7%, с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год — 1 июля.

Повышение тарифов в два этапа должно удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции. По прогнозу Центробанка, инфляция в России в этом году составит 4,2-4,7%. В 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%.