В Башкирии средний размер пенсии немного вырос за год
Сегодня, 10:34ЭкономикаТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Башстат сообщил данные на тему уровня жизни пенсионеров в Башкирии.
Стали известны данные, касающиеся уровня жизни пенсионеров в Башкирии.
Прежде всего, важно отметить, что их стало больше почти на полторы тысячи человек. Если по состоянию на 1 апреля 2019 года в Башкирии жили 1 188 000 пенсионеров, то в этом году их стало уже 1 189 600 человек.
В 2019 году средний размер пенсии по выслуге лет достигал 13 648 рублей, а в этом году он вырос на 852 рубля и составляет 14 500 рублей.
При этом средний размер страховой пенсии по старости в Башкирии равняется 15 315 рублям, по инвалидности – 9 628 рублей, по потере кормильца – 10 229 рублей.
Статистическая выборка составлена на основе информации от регионального отделения Пенсионного фонда
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