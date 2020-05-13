В Пермском крае коронавирусом заразились шесть пенсионеров и один ребенок

Как сообщает 13 мая properm.ru, 28 человек среди зараженных коронавирусом младше 45 лет. Возраст ещё 13 заболевших - от 45 до 65 лет.

Отмечается, что лишь 23 человека из зараженных за последние сутки обнаружили у себя симптомы COVID-19. Они получают лечение в стационарах. Среди новых заболевших - 33 мужчины, 14 женщин и ребенок.