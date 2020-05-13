В Пермском крае коронавирусом заразились шесть пенсионеров и один ребенок
13 мая, 16:34ОбществоФото: pexels.com
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Среди жителей Пермского края за сутки выявлено 48 заболевших COVID-19. Среди них - шесть человек старше 65 лет и один ребенок.
Как сообщает 13 мая properm.ru, 28 человек среди зараженных коронавирусом младше 45 лет. Возраст ещё 13 заболевших - от 45 до 65 лет.
Отмечается, что лишь 23 человека из зараженных за последние сутки обнаружили у себя симптомы COVID-19. Они получают лечение в стационарах. Среди новых заболевших - 33 мужчины, 14 женщин и ребенок.
В Минздраве региона заявили, что ежесуточный прирост заболевших коронавирусом составил 6,15%. Показатель увеличился за счет прибывших из Якутии вахтовиков.
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