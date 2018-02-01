Глава Башкирии о сельском хозяйстве: Рост производства не всегда дает плюс

Рустэм Хамитов на совещании разобрал успехи и неудачи аграриев Башкирии.

Сегодня, 1 февраля, в Конгресс-холле, в Уфе, прошло расширенное совещание, посвященное итогам деятельности агропромышленного комплекса за 2017 год, задачам на 2018 год и подготовке к весенне-полевым работам. В нем приняли участие члены правительства РБ, депутаты Госсобрания РБ, представители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, руководители предприятий и учреждений.

О росте производства

Глава Башкирии Рустэм Хамитов своей речью задал тон обсуждению.

- В целом у нас результаты неплохие. Республика идет вперед с хорошим рабочим настроем. Это отметил и президент России Владимир Владимирович Путин во время нашей встречи на прошлой неделе, которая состоялась в Уфе, - проинформировал аудитории глава Башкирии.

Он отметил, что в прошлом году в республике был сделан важный шаг вперед. Это выразилось прежде всего в том, что производительность труда в сельском хозяйстве выросла и достигла почти 1,4 млн рублей на одного работника.

- Это уже неплохая цифра. Правда, этого удалось достичь в первую очередь за счет проектов крупных предприятий, - уточнил Рустэм Хамитов. - Теперь главное – добиться общего повышения рентабельности агропромышленного комплекса.

По официальным данным, в 2017 году сельхозпроизводство в Башкирии выросло на 2,8 процента. Это выше среднероссийского уровня, который составил 102,4 процента. Растениеводство расширилось на 5,2 процента, животноводство – почти на 1 процент. Объем валовой сельхозпродукции во всех категориях хозяйств превысил 170 млрд рублей. Но, как оказалось, радоваться таким высоким результатам работы аграриев раньше времени не стоило.

- Прошлый год наглядно показал, что рост производства не всегда оборачивается плюсом. Избыток продукции, не подкрепленной спросом, уронил цену до такой степени, что аграрии в некоторых хозяйствах не смогли окупить понесённые затраты. Цены на зерно снизились по некоторым культурам до 50 процентов, а по сырому молоку мы видим снижение на 6 процентов, - констатировал безрадостные факты руководитель республики. - Это еще раз подтверждает наш главный тезис о том, что во главу угла в отрасли должна быть поставлена экономика. Прежде чем закладывать какие-то ориентиры, надо делать выверенные экономические расчёты.

На основании вышесказанного глава Башкирии поручил Министерству сельского хозяйства усилить работу с отраслевыми союзами, агробизнесом в части прогнозирования требуемых объемов продукции, помогать производителям четче видеть и понимать запросы рынка.

О рычагах

По мнению Рустэма Хамитова, для Башкирии, которая во многом является сырьевой республикой, важно минимизировать затраты при производстве готовой продукции.

- Рычаги для этого есть, - уверен он. - Во-первых, это расширение переработки, особенно средними и малыми предприятиями. Для них есть такие механизмы господдержки, как льготное кредитование, субсидирование закупки оборудования для переработки и упаковки.

Как пример Рустэм Хамитов рассказал об успешном освоении производства сыров, вслед за которым, по его словам, надо усилить переработку мяса птицы и свинины, зерна, овощей, фруктов.

- Мы можем производить разные продукты, такие как сушеные овощи, различные борщевые наборы, джемы, повидла – то, чего сегодня не делаем. Есть сегмент детского питания, школьные завтраки и т.д. Пока все это в основном привозное. Наши производители в этой части работают слабо, - уверенно заявил глава Башкирии и предположил, что, возможно, необходимо принять программу по развитию перерабатывающей промышленности и логистики, предусмотрев финансирование проектов на основе ГЧП.

Вторым направлением повышения рентабельности сельхозпроизводства, с его токи зрения, должно быть развитие кооперации, и тут уже нашлось чем гордиться главе республики.

- Меньше чем за год республика вошла в тройку регионов-лидеров по созданию сельхозкооперативов, - сказал он, не удержавшись от комментариев. - Тем не менее эту работу нужно проводить активнее. Главное, чтобы это были не «бумажные», а реально работающие предприятия с вовлечением большого числа личных подсобных хозяйств. Сегодня из 800 сельских поселений только 300 готовы развивать кооперацию. Это чуть более 30 процентов. У остальных пока не то что энтузиазма в этой части не видно, а даже простого желания. Работу по информированию и обучению сельчан методам и формам кооперации нужно активизировать. Многое зависит от активности глав администраций районов и сельских поселений.

Главы муниципалитетов, присутствовавшие в зале совещания, постарались выразить абсолютную готовность зажечь людей этой идеей.

Об инвестициях

Следующая тема была из категории «минусов», потому что речь пошла об инвестициях, по которым в республике обнаружилось существенное снижение. В качестве причин Рустэм Хамитов назвал такое стечение обстоятельств, как почти единовременное завершение многих крупных проектов. А новые проекты, по его словам, еще только прорабатываются.

На совещании были обнародованы данные о том, что в АПК республики реализуется 21 приоритетный инвестиционный проект.

- Этот перечень, конечно же, нужно расширять, в том числе за счет проектов малого и среднего бизнеса, - обозначил перед собравшимися еще один пласт задач глава республики. - Надо точечно работать в этой части с каждым муниципальным образованием. Все они должны иметь свои бизнес-планы.

По мнению Рустэма Хамитова, сельское хозяйство представляет собой настоящий кладезь неиспользованных ресурсов.

- Инвесторы иногда заявляются и тянут годами. Мы видим, что площадки пустуют, работа не ведется. Вообще говоря, с такими историями надо завершать. Появился инвестор, начинает работать – пожалуйста, работай. А если он тянет – «завтра, завтра», и это превращается в годы, – то такие инвесторы на самом деле не нужны, - жестко отрезал глава республики.

О науке и молодежи

Не очень хорошо пока в сельском хозяйстве и с наукой - сейчас научные исследования ведет лишь десятая часть хозяйств – примерно 70-75 сельхозпредприятий. И лишь около двух десятков предприятий готовы внедрять новые технологии. Между тем, сегодня ученые республики могут предоставить бизнесу свыше 100 разработок, порядка 20 из них уже готовы к внедрению.

- С таким подходом мы вообще куда придем? – обратился к аудитории Рустэм Хамитов. - Упремся в стену, и ни о каком повышении производительности труда речи быть не может… Нужна активизация работы аграрного университета. Нужно, чтобы новые темпы развития и своей деятельности показал Башкирский НИИ сельского хозяйства.

Нелады в отрасли и с кадровой работой. Для ее решения должны поработать оба министерства – сельского хозяйства и образования.

Глава Башкирии подчеркнул, что молодым специалистам на селе оказывается серьезная господдержка. Так, с этого года будут производиться единовременные выплаты специалистам с высшим образованием по 500 тысяч рублей, а специалистам со средним профессиональным образованием – 300 тысяч рублей.

При этом Рустэм Хамитов посетовал, что на селе до сих пор сохраняется очень низкая заработная плата. Несмотря на то, что в прошлом году она выросла на восемь процентов и достигла 18 тысяч рублей, жалованье сельчан все равно едва достигает 60 процентов от уровня среднереспубликанской заработной платы.

- Будет производительность труда – будет заработная плата, - обнадежил собравшихся Рустэм Хамитов. - Эти два показателя однозначно связаны между собой.

Об урожае

Отдельно глава республики остановился на подготовке к весенне-полевым работам на фоне недостатка осадков и снегозапасов. Очевидно, что в таких условиях дефицит влаги в почве может достигнуть критической отметки.