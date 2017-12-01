В Башкирии замминистра сельского хозяйства заподозрили в мошенничестве

Вместе с ним в мошенничестве подозревается бывший глава сельсовета.

Сотрудники ФСБ представили в следственные органы новые материалы по ранее возбужденному уголовному делу в превышении должностных полномочий в 65-летнего бывшего главы Кандринского сельсовета в Туймазинском районе. По данным материалам глава сельсовета действовал не в одиночку, а в соучастии тогдашним депутатом Кандринского Совета, ныне заместителем министра сельского хозяйства Башкирии Динаром Калимуллиным.

Теперь они оба подозреваются в превышении должностных полномочий и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере или повлекшем лишение права граждан на жилое помещение, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

По версии следствия, в 2011 году депутат Кандринского Совета (ныне зам. министра) Динар Калимуллин склонил своего знакомого главу Кандринского сельсовета к мошенничеству, узнав о включении определенных домов в программу сноса ветхого жилья в Туймазинском районе. Глава сельсовета с 2011 по 2015 годы давал поручения своим подчиненным, чтобы те зарегистрировали 11 человек, включая самого Калимуллина, в домах муниципального жилого фонда для дальнейшей приватизации. Зарегистрированные 11 граждан при этом не имели права получения жилья по договору социального найма.