Главные культурные события в Башкирии в 2020 году

В 2020 году культура стала одной из сфер деятельности, наиболее пострадавших от пандемии. Карантинные ограничения сильно ударили по развлекательной индустрии, а массовые мероприятия практически сошли на нет. Как с этой ситуацией справилась культура Башкирии?

На завершающем заседании правительства Башкирии были подведены итоги года в различных серах жизни региона. По словам министра культуры РБ Амины Шафиковой, в 2020 году привлечено 335 млн руб., 219,5 млн руб. из них были направлены на реализацию нацпроекта «Культура». Среди наиболее ярких мероприятий отметили конкурс на создание башкирского костюма «Тамга», фестиваль современной башкирской песни «Йэшлек шоу» и конкурс башкирских красавиц «Хылыукай». Учитывая критику Владимира Мединского в 2019 году, отдельно было обозначено, что в 2020 году количество посетителей культурных учреждений Башкирии превысило 30 млн человек при плане в 26,2 млн человек. И это при том, что большую часть года они были закрыты либо принимали лишь ограниченное количество посетителей. Но, как и в прошлые годы, год запомнится не количеством посещений, а самими событиями. Музыка Рэп-фестиваль «Новая Атланта» по известным причинам продолжения не получил, поэтому в музыкальной жизни города главным событием по-прежнему остается фестиваль искусств «Сердце Евразии». В этом году его все-таки удалось провести как раз накануне второй волны коронавируса, которая до сих пор не идет на спад. Юбилейный — пятый — фестиваль стал первым и последним массовым мероприятием в регионе после снятия ограничений. По данным организаторов, его вживую посетило более 35 тыс. человек, около 5 тыс. человек смотрели прямую трансляцию в интернете. Photo: Медиахолдинг 1Mi В этом году четче проявился намеренный традиционализм фестиваля, для которого этно-коллективы всегда были привлекательнее любой современной поп-группы: в стесненных обстоятельствах программа избавилась от всего «лишнего», осталось только самое дорогое — этника и академическая классика. В этом контексте выступление Пелагеи, закрывавшей первый день фестиваля, стало ключевым для «Сердца Евразии» не только по уровню исполнения и эмоциональной отдаче, но и концептуально — это был материал, мастерски исполненный, но старый. И дело не в том, что от конкретной певицы заждались новых студийных работ. Скорее, проблема в том, что фестиваль, который заводит разговор об актуальном слиянии традиционного и современного, говорит не про завтра и, кажется, уже даже не про сегодня (в этом году — с редкими исключениями в лице «Узорицы» и «Khoomei beat»). Да, в этом взгляде назад нет ничего плохого — ведь даже «Нашествие» продолжает греметь гитарами — но нет и перспективы: на исходе первой пятилетки фестиваль подошел к пределу своих возможностей, и его вынужденная лаконичность даже в условиях наспех собранного лайн-апа это доказывает. К слову о слиянии традиционного и современного, в начале года фолк-группа «Uzoritsa» выпустила новый мини-альбом «Коляда». Несмотря на то, что коллектив появился совсем недавно, причем в самом консервативном для нашей республики жанре, группа уже успела выпустить несколько крупных релизов, выступить на ключевых уфимских фестивалях и заявить о себе за пределами региона. Mkset поговорила с участниками группы накануне презентации релиза о трудностях перевода народных песен, интересе к чертовщине и необходимости хотя бы иногда слушать бабушек. Photo: Артур Салимов Литература Новый роман «Как тебе такое, Iron Mask?» писателя из Уфы Игоря Савельева был опубликован накануне объявления режима самоизоляции — и во многом поэтому потерял изрядную долю потенциальной популярности. По сюжету сын российского вице-премьера Алекс возвращается из Кембриджа по вызову отца в Москву и попадает в воронку госпереворота. Photo: esquire.ru В интервью Mkset Игорь Савельев подчеркнул, что у него изначально было желание написать максимально провокационную книгу, чтобы это стало высказыванием против цензуры в том числе. — В какой-то момент я ощутил эпичность времени, в котором мы находимся. Что-то похожее на, не знаю, условный 1952 год, который перекочевал во многие книги, потому что на фоне событий типа «дела врачей» и прочих фантасмагорий люди чувствовали, что присутствуют при каком-то пике, логическом финале, апофеозе некой эпохи, которая окончательно слетела с катушек, и дальше так продолжаться не может, все пошло вразнос, превысило обороты. Чем это закончилось в 1953-м, все знают, хотя могло, впрочем, и как-то по-другому — не смертью Сталина, а ядерной войной, условно говоря, — но не могло не закончиться. Так и сейчас я чувствую «предельные обороты», и мне, как писателю, конечно, хочется это фиксировать, хотя я понятия не имею, чем все это кончится. Забавно, что путинская стабильность, которая очень долго воспринималась как социальная разрядка, оказалась такой исторической «водородной бомбой» в гораздо большей степени, чем ельцинские 90-е, и критическая масса уже достигнута. «Независимая газета», поместив этот роман в число лучших книг года, отметила, что он строится на «встрече отца и сына, будто воплощающих два возможных пути России — вспять, в феодально-воровскую византию или в ногу со временем, к воле, свободному выбору и плюрализму со всеми его вытекающими слабостями»: — По ходу дела читателя болтает по Москве вместе с героем — то заносит в гей-клуб, то в объятия к балерине Большого, то в коридоры Дома правительства, то в плен к ФСО, но главное напряжение всей повествовательной конструкции зиждется на этой дихотомии — отцы и дети, прошлое и будущее, наследие и право. Photo: mgazeta.ru Также стоит отметить роман Светланы Чураевой «Шурале», который взял гран-при литературной премии им. Тамары Ганиевой. По словам автора, книга была задумана еще в 2010 году, основные части романа выходили в периодике (журналы «Октябрь», «Бельские просторы» и др.), а полностью опубликован роман был только в 2020 году. Башинформ отмечает философский подход и фантастический стиль книги, определяя книгу как историю о младенчестве и детстве, о сказке и рутинности повседневности, о зле и добре, о мертвом и живом, о свете и тьме. Театр Театральная жизнь в связи с пандемией отчасти сошла на нет, хотя новый сезон 2020–2021 гг. открылся премьерами Башоперы «Герцогиня.G» (режиссер-постановщик Филипп Разенков) и Башдрамтеатра «Амеля» (художественный руководитель Айрат Абушахманов). При этом три спектакля республиканских театров вошли в лонг-лист «Золотой Маски»-2021: среди драматических театров — «Гульбустан» (Башдрамтеатр, режиссер-постановщик Айрат Абушахманов) и «Страна Айгуль» (театр «Нур», режиссер Зиннур Сулейманов), среди музыкальных театров — «Конек-горбунок» (Башкирский театр оперы и балета) за работу дирижера-постановщика Артема Макарова и оркестра театра. И если коллективы государственных театров смогли пережить карантинные ограничения с помощью бюджетных средств, то частные театры как Башкирии, так и всей страны оказались в более уязвимом положении, чем обычно. И хотя именно частные театры наиболее активно работали с цифровыми форматами, а репертуарные театры удовлетворились формальными решением поставленных задач либо распаковкой своих архивов, частный сектор пострадал сильнее. Театральный критик Павел Руднев подчеркнул, что если ограничения из-за коронавируса продолжатся в течение следующих нескольких лет, рынок частных театров будет уничтожен: — Тот объем частных театров — 10 процентов всего рынка — будет закрыт. Как платить аренду, если спектакли не играются? Реально знаю несколько театров, которые пользуются тем, что не платят аренду. И тут либо арендодатели не будут требовать оплату аренды за месяцы пандемии, либо, когда деньги потребуют, они в какой-то момент закроются, потому что выплатить такую сумму они будут не в состоянии. Кино Тяжелая ситуация сложилась и в кинематографической сфере. Главные события года стали отзвуками 2019-го либо планами на 2021 год. В частности, триумфальное шествие по различным кинофестивалям двух экранизаций произведений Мустая Карима — «Сестренка» Александра Галибина и «Отряд «Таганок» Айнура Аскарова, который из-за пандемии так до широкого проката и не добрался. Несмотря на пандемию, в 2020 году башкирские режиссеры продолжили снимать кино. Так, Айнур Аскаров снял сиквел «Из Уфы с любовью» под рабочим названием «Семья года», премьера которого назначена на весну 2021 года. Также на следующий год намечена премьера его фильма «Буран». Булат Юсупов снимает исторический фильм «Дневник поэта» о жизни Рами Гарипова, продолжая разрабатывать историческую тему, начатую в фильмах «Первая республика» и «Бабич». Кроме того, киностудия «Башкортостан» готовит к выпуску полнометражный мультипликационный фильм Рима Шарафутдинова «Богатырские сказки».

