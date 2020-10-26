Игра на выживание: как частные театральные проекты Уфы переносят пандемию

— Свой зритель у нас появился примерно два года назад — и у нас, и у The Театра. Стабильная аудитория — можно было выпускать спектакль и на него точно приходило определенное количество зрителей. Мне кажется, в новых театральных проектах сейчас пока нет острой необходимости: есть люди, которые работают сольно, по проектам — они находят место, актеров и ставят спектакль. Понимаете, не обязательно делать частный театр, чтобы творить. И свой зритель тут тоже найдется. Но при этом мы уже четыре года ездим на театральный фестиваль в Тулу, и я понимаю, что там мы больше раскручены, чем в Уфе. Опять же, когда мы приезжали в Питер, к нам приходил полный зал. Мы спрашивали зрителей, как они вообще нас нашли — отвечали, что увидели в анонсах что-то новое, чего еще не видели — поэтому надо сходить. У нас в регионе чаще всего наоборот: мы этого не видели — и не надо туда идти.