Союз художников объявил конкурс на лучший памятник Габдулле Тукаю в Уфе

Как сообщается на сайте минкульта республики, заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты представляются авторами не позднее первого июля 2018 года в Региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан: г.Уфа, проспект Октября, 148. Телефон для связи: 8 (347) 284-42-47.

С большой любовью относился он и к башкирскому народному творчеству: ещё будучи шакирдом медресе в Уральске, наряду с татарскими песнями он записал несколько башкирских («Фатима», «Эстэрле», «Агидель» и другие), в лекции о народной литературе, прочитанной в Казани в 1910 году, указывал на историю и художественные особенности башкирских народных песен «Ашкадар», «Тэфтиляу» и других. Проникновенную оценку башкирским песням поэт дал в очерке «Специальная статья», написанном под впечатлением от пребывания в Уфе. Он полюбил башкирские народные мелодии, «исполненные в настоящем башкирском духе и с башкирской задушевностью».