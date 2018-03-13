В ЛНР на месте гибели легендарного генерала Шаймуратова установят памятник
Луганская сторона поддержала предложение о новом памятнике героям 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Представители Башкирского союза ветеранов и издания «Ветеран Башкортостана» побывали в Луганске и встретились с и.о. министра иностранных дел Луганской народной республики Владиславом Дейнего. Луганская сторона поддержала предложение о новом памятнике героям 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
75 лет назад, 23 февраля 1943 года, в районе поселка Штеровка погиб комдив генерал Миннигали Шаймуратов. На месте его героической гибели и хотят взвести памятник.
Автор мемориала - заслуженный работник культуры РБ И. Шаяхметов. Со стороны памятник напоминает остроконечную звезду, на фоне которой мчатся воины-конники. Предполагается, что мемориал воздвигнут общими усилиями двух республик.
- Мемориал станет достойным вкладом в патриотическое воспитание молодого поколения, - считает Владислав Дейнего.
Напомним, односельчане генерала Шаймуратова – жители села Шаймуратово Кармаскалинского района вновь пытаются добиться присвоения комдиву звания Героя России.