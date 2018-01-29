В Башкирии жители деревни не могут расплатиться за памятник ветеранам ВОВ

В деревне Хмелевка под Нефтекамском жители практически полностью на свои средства поставили обелиск в память об участникам Великой Отечественной войны. Местные власти им практически не помогли, а теперь у граждан образовался долг перед подрядчиком. И это при том, что работы еще не полностью завершены.

Увековечить память участников Великой Отечественной войны хотел при жизни один из ветеранов Хмелевки Ильхам Газизов. Долгие годы он ходил по всевозможным инстанциям, уговаривая чиновников помочь ему реализовать мечту, но получал отказ. А на закате лет, попросил помочь в этом одну из своих родственниц.

- Это было лет десять назад, потом его не стало, и я сама уже начала ходить по инстанциям, - рассказывает 63-летняя Залифа Ахметьзянова, инвалид второй группы. - Денег никто мне не дал, но удалось получить участок для установки обелиска. Так и пришлось скидываться самим.

В Хмелевке когда-то насчитывалось больше 100 дворов, а сейчас меньше 20, из них постоянно живут здесь не более четырех семей. Большинство жителей уже в преклонном возрасте, и на зиму их забирают родственники, живущие в других населенных пунктах. Понятно, что в такой ситуации собрать деньги на установку обелиска было очень непросто. Пришлось просить всех выходцев из деревни, которые давно разъехались по стране и республике.

- Удалось собрать 131 тысячу рублей, один из местных депутатов дал 2 машины бетона и ПГС и бордюры, и еще один спонсор выделил 25 тысяч рублей, администрация дала 6 небольших скамейки, - продолжает Залифа. - В итоге 21 июня 2016 года обелиск мы все-таки установили.

Однако поздравить местных жителей с тем, что они смогли увековечить память героев-земляков, едва ли можно. Денег, которые получилось собрать, не все работы не хватило. Перед подрядчиком образовался долг в 88 тысяч рублей. Ко всему прочему, еще и не все работы завершены: вокруг обелиска нет никакого ограждения, и дорожка к нему тоже не проложена. На все это надо еще порядка 50-70 тысяч рублей.