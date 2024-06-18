Житель Башкирии отсидит почти 20 лет за двойное убийство

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Подсудимый выпивал у своего друга. В какой-то момент между ними начался спор, переросший в драку. Мужчина нанес оппонентам несколько ударов, после чего задушил хозяина дома.
Скрываясь, он решил поджечь квартиру, где все произошло. Как стало известно после, оба пострадавших скончались.
Владельцу дома, который приходился отцом одному из погибших, причинен моральный ущерб. Речь идет о сумме в 250 тысяч рублей.
Сегодня Верховный суд приговорил 49-летнего мужчину к 19 годам в исправительной колонии строгого режима, а также последующему ограничению свободы в течение полутора лет.