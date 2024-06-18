Уфа в легендах и преданиях: национальный колорит и история в новом маршруте

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Встречаемся у фонтана «Семь девушек», что расположен в сквере у Театра оперы и балета. Грустная башкирская легенда «Ете кыз» рассказывает о семи сестрах-красавицах, бросившихся со скалы в воды реки Белой, чтобы не стать добычей жестоких завоевателей. В тот же миг вспыхнули на небе семь звезд, так появилось созвездие Большой Медведицы. Образы бронзовых девушек художник Ханиф Хабибрахманов создавал с реальных участниц ансамбля «Мирас». Вечерами, когда включается разноцветная подсветка, создается ощущение, что красавицы плывут над водой.
Пересекаем улицу Пушкина, двигаемся по Карла Маркса к следующей точке маршрута — Музею археологии и этнографии. Мимо точно не пройдете. Красивый купеческий особняк, в котором размещается музей, — первое в Уфе здание, построенное в стиле модерн. В его залах выставлено 5,5 тысячи экспонатов. Особое внимание обычно привлекает метеорит, упавший на территории Башкирии несколько десятков лет назад, и останки мамонта, найденные в 60-е годы. Но главное сокровище музея — знаменитая коллекция Филипповских курганов «Золото сарматов». Его раскопки в свое время стали мировой научной сенсацией. Интересно, что все фигурки животных изображены злыми и оскаленными, а часто — и поедающими друг друга. Вот такая отличительная черта художественной культуры древнего кочевого народа, сарматов.
Последняя точка маршрута — старейший в России Национальный музей Республики Башкортостан, основанный в 1864 году. Его экспозиция рассказывает о важнейших вехах башкирской истории. Предметы быта, утварь, национальная одежда, изделия мастеров прикладного искусства — и это далеко не все. Одно из достояний музея — коллекция монет. Сейчас в ней более 16 тысяч экземпляров, в том числе и монеты-«чешуйки», относящиеся ко времени правления Ивана III. Еще один предмет музейной гордости — сабля, принадлежавшая, по легенде, национальному герою Салавату Юлаеву. Самое время рассмотреть все не торопясь, наш маршрут на этом закончен.