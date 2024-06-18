Уфа в легендах и преданиях: национальный колорит и история в новом маршруте

Пересекаем улицу Пушкина, двигаемся по Карла Маркса к следующей точке маршрута — Музею археологии и этнографии. Мимо точно не пройдете. Красивый купеческий особняк, в котором размещается музей, — первое в Уфе здание, построенное в стиле модерн. В его залах выставлено 5,5 тысячи экспонатов. Особое внимание обычно привлекает метеорит, упавший на территории Башкирии несколько десятков лет назад, и останки мамонта, найденные в 60-е годы. Но главное сокровище музея — знаменитая коллекция Филипповских курганов «Золото сарматов». Его раскопки в свое время стали мировой научной сенсацией. Интересно, что все фигурки животных изображены злыми и оскаленными, а часто — и поедающими друг друга. Вот такая отличительная черта художественной культуры древнего кочевого народа, сарматов.