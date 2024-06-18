Трассы Башкирии стали дорогами смерти

Одной из самых резонансных аварий в этом году стало ДТП на въезде в Уфу, случившееся в апреле. Компания из семи молодых людей на отечественном авто врезалась в водовоз. Пятеро человек, включая водителя, скончались на месте. Ещё двое чудом выжили. После трагедии на мосту закрыли поворот, где случилась авария, вместо него открыли другой объездной путь.