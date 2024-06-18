Трассы Башкирии стали дорогами смерти

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Показатели первого полугодия оказались выше аналогичного периода минувшего года на 27,3%. Вместе с тем травмировались 1 414 человек. Между тем число аварий всё же снизилось — автоинспекторы зарегистрировали 1 157 ДТП, что на 19,3% меньше, чем в январе — июне 2023 года.
Сели за руль пьяными и попались полиции 7414 водителей, при этом 109 из них стали виновниками аварий.
Как сообщал Mkset, в понедельник, 17 июня, за день на дорогах республики погибли три человека.
В прошлую пятницу, 15 июня, страшное ДТП с фурой унесло три жизни. На огромной скорости на трассе Серменево-Баймак столкнулись фура и легковушка.
Одной из самых резонансных аварий в этом году стало ДТП на въезде в Уфу, случившееся в апреле. Компания из семи молодых людей на отечественном авто врезалась в водовоз. Пятеро человек, включая водителя, скончались на месте. Ещё двое чудом выжили. После трагедии на мосту закрыли поворот, где случилась авария, вместо него открыли другой объездной путь.