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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Трассы Башкирии стали дорогами смерти

Трассы Башкирии стали дорогами смерти

18 июня 2024, 11:12
Фото: FreePIk
Жертвами смертельных ДТП за январь — июнь 2024 года в Башкортостане стали 154 человека, стало известно в ходе правительственного совещания в регионе.

Показатели первого полугодия оказались выше аналогичного периода минувшего года на 27,3%. Вместе с тем травмировались 1 414 человек. Между тем число аварий всё же снизилось — автоинспекторы зарегистрировали 1 157 ДТП, что на 19,3% меньше, чем в январе — июне 2023 года.

Сели за руль пьяными и попались полиции 7414 водителей, при этом 109 из них стали виновниками аварий.

Два ДТП унесли три жизни в Башкирии
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Как сообщал Mkset, в понедельник, 17 июня, за день на дорогах республики погибли три человека.

В прошлую пятницу, 15 июня, страшное ДТП с фурой унесло три жизни. На огромной скорости на трассе Серменево-Баймак столкнулись фура и легковушка.

Одной из самых резонансных аварий в этом году стало ДТП на въезде в Уфу, случившееся в апреле. Компания из семи молодых людей на отечественном авто врезалась в водовоз. Пятеро человек, включая водителя, скончались на месте. Ещё двое чудом выжили. После трагедии на мосту закрыли поворот, где случилась авария, вместо него открыли другой объездной путь.

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