Земфира выпустила новый альбом «Бордерлайн» впервые за восемь лет

Земфира выпустила новый альбом «Бордерлайн» впервые за восемь лет

Вчера, 09:48КультураАнна КононоваФото: Марина Захарова/ВКонтакте
Популярная певица Земфира выпустила свой студийный альбом «Бордерлайн».

В него входят 12 треков, в том числе «Остин», клип на которой был опубликован на прошлой неделе. Подруга Земфиры Рената Литвинова поздравила её с выходом альбома в своих соцсетях.

Отметим, что «Бордерлайн» — седьмой альбом исполнительницы. Последний «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года.

Напомним, юрист и аспирант Всероссийского государственного университета юриспруденции Ольга Жаркова написала книгу «Земфира и мы», опубликованную в последующем времени издательством «Эксмо». В книге рассказывается о жизни любимицы нескольких поколений слушателей.

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