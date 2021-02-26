Земфира выпустила новый альбом «Бордерлайн» впервые за восемь лет

В него входят 12 треков, в том числе «Остин», клип на которой был опубликован на прошлой неделе. Подруга Земфиры Рената Литвинова поздравила её с выходом альбома в своих соцсетях.
Отметим, что «Бордерлайн» — седьмой альбом исполнительницы. Последний «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года.
Напомним, юрист и аспирант Всероссийского государственного университета юриспруденции Ольга Жаркова написала книгу «Земфира и мы», опубликованную в последующем времени издательством «Эксмо». В книге рассказывается о жизни любимицы нескольких поколений слушателей.