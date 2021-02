Уроженка Уфы, популярная певица Земфира выпустила саундтрек «Злой человек». Этим она поделилась в соцсетях.

Песня стала темой к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер», который выйдет на экраны кинотеатров 6 февраля. В видео на саундтрек снялась сама Литвинова. Артистка едет за рулем автомобиля в снежную погоду, при этом куря сигарету. Напомним, ранее Рената Литвинова анонсировала выход седьмого альбома Земфиры. Премьера состоится в один день с премьерой фильма «Северный ветер».

