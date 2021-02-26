Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 26–28 февраля

26 февраля. Выставка
Республиканская выставка-конкурс «Молодые художники Башкортостана» вобрала произведения живописи, скульптуры, графики, сценографии и декоративно-прикладного искусства студентов и недавних выпускников Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, педагогического университета им. М. Акмуллы, художественного отделения Уфимского училища искусств. Экспозиция, размещенная в трех залах, расскажет о точке зрения нынешних молодых художников на окружающий мир.
Место: Уфимская художественная галерея
Цена: 100 руб.
27 февраля. Концерт
Этно-группа «Йатаган» хорошо известна в Башкирии как команда мультиинстурменталистов, которая в лучших традициях фолка и world music исполняют башкирскую народную музыку и авторские композиции на акустических инструментах. По словам участников группы, цель музыкантов — донести старинные мелодии, традиции и инструменты до современного слушателя. Музыканты используют эксклюзивные башкирские народные инструменты — ятаган, кыл-кубыз, кубыз, курай, думбыра, бишкыл, а также инструменты других народов мира.
Цена: 250-350 руб.
Место: ГКЗ «Башкортостан»
27 февраля. Спектакль
Спектакль «Моя собака бросила пить в четверг» создан по мотивам рассказов Чарльза Буковски. he Театр описывает эту постановку как историю человека, потерявшего веру и в людей, и в себя, но именно на глазах у зрителя он будет возвращать потерянное, заново переживая нелицеприятные и неприглаженные истории из жизни писателя. Автор постановки — рэпер Thomas Mraz.
Место: The Театр
Цена: 500 руб.
28 февраля. Кино
«Пугало» (реж. Дмитрий Давыдов) — первый полнометражный фильм из Якутии, попавший в широкий прокат по всей стране — во многом благодаря победе на «Кинотавре». Главная героиня фильма — знахарка, которая живет отшельником в якутском поселении. Ее ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она — единственный шанс на спасение. Фильм описывают как мрачную и таинственную картину, но при этом критика подчеркивает, что «Пугало» оказывается более честным фильмом, чем продукция многих российских режиссеров.
Цена: 180-260 руб.
Место: кинотеатры Уфы
28 февраля. Онлайн-концерт
Выступление заслуженного артиста России Александра Князева. Музыкант, получивший международное признание, долгие годы успешно сочетает амплуа виолончелиста и органиста, с 2015 года выступает также как пианист. В этот раз на сцене концертного зала им. Чайковского Александр Князев исполнит все сюиты Баха для виолончели соло.
Место: culture.ru
Цена: бесплатно