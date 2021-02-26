Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 26–28 февраля

«Пугало» (реж. Дмитрий Давыдов) — первый полнометражный фильм из Якутии, попавший в широкий прокат по всей стране — во многом благодаря победе на «Кинотавре». Главная героиня фильма — знахарка, которая живет отшельником в якутском поселении. Ее ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она — единственный шанс на спасение. Фильм описывают как мрачную и таинственную картину, но при этом критика подчеркивает, что «Пугало» оказывается более честным фильмом, чем продукция многих российских режиссеров.