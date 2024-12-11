mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Концертный зал

Выбрать дату
2024
Оперный певец из Башкирии стал руководителем театра в Крыму
11 декабря, 13:52
«МАМА» Шамана заставила рыдать уфимцев
Концерт, состоявшийся в Уфе несколько дней назад, до сих пор активно обсуждают в соцсетях.
25 апреля, 03:37
K-pop: тренд на азиатскую музыку среди молодежи
19 апреля, 17:26
2023
Певица из Башкирии Гульназ Асаева отправилась в тур со слезами
Об этом сама певица рассказала в своих социальных сетях.
25 сентября 2023, 04:43
2020
На Элвина Грея из Башкирии подали в суд за нарушение антиковидных мер на концерте
16 декабря 2020, 12:32
2019
Жители Башкирии устроили давку на концерте группы «Ленинград»
10 декабря 2019, 11:24
В Башкирии залило водой концертный зал, где выступит Юрий Шевчук
6 декабря 2019, 11:53
В Башкирию с концертами приедет Юрий Шевчук
18 октября 2019, 07:26
Энергия нефти: В Башкирии торжественно отметили День Нефтяника
2 сентября 2019, 07:19
2018
Минэкономики Башкирии купит автобус за 1,6 миллиона рублей
Автобус предназначен для гастролей артистов Стерлитамака.
10 декабря 2018, 04:31
2017
Башкирские кураисты сразятся в баттле на одной сцене
4 октября 2017, 12:11
Продюсер пообещал, что Элвин Грей споет в живую, но «с нюансиками»
27 сентября 2017, 13:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика