Элвин Грей рассказал о предстоящих концертах

Элвин Грей рассказал о предстоящих концертах

Вчера, 10:19КультураАнна КононоваPhoto: Instagram Элвин Грея
Певец из Башкирии Элвин Грей опубликовал даты своих перенесённых концертов.

Выступления состоятся только в следующем году. 12 марта 2021 года пройдет концерт в Самаре, 10–11 сентября — в Ижевске.

В связи с эпидемиологической ситуацией мы вынуждены перенести свои концерты, пишет певец.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров назначил Элвина Грея советником по вопросам развития культуры и молодёжной политики при главе республики. В новом статусе певец планирует возродить башкирский язык и популяризировать местную эстраду во всем мире. Также он собирается открыть шоу-аналог «Фабрики звёзд» на БСТ.

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