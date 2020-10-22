Элвин Грей рассказал о предстоящих концертах

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров назначил Элвина Грея советником по вопросам развития культуры и молодёжной политики при главе республики. В новом статусе певец планирует возродить башкирский язык и популяризировать местную эстраду во всем мире. Также он собирается открыть шоу-аналог «Фабрики звёзд» на БСТ.