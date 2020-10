Элвин Грей рассказал о предстоящих концертах

Певец из Башкирии Элвин Грей опубликовал даты своих перенесённых концертов.

Выступления состоятся только в следующем году. 12 марта 2021 года пройдет концерт в Самаре, 10–11 сентября — в Ижевске. В связи с эпидемиологической ситуацией мы вынуждены перенести свои концерты, пишет певец. Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров назначил Элвина Грея советником по вопросам развития культуры и молодёжной политики при главе республики. В новом статусе певец планирует возродить башкирский язык и популяризировать местную эстраду во всем мире. Также он собирается открыть шоу-аналог «Фабрики звёзд» на БСТ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter