В Уфе назвали имя самой красивой татарки республики

Победительница «Татар кызы – 2018» получила путевку в Европу на 60 тысяч рублей.
В Уфе состоялся конкурс красоты татарских девушек. В нем победила ученица 11 класса из Балтачевского района Чулпан Кашанова. Ей выпала честь представить Башкортостан во всероссийском конкурсе татарских красавиц в Татарстане.
«У меня сейчас непередаваемые ощущения. Я верила в себя, но были сомнения. Я хочу доказать, что все возможно! Я приехала из маленького района и вот теперь я «Татар кызы». Все возможно, нужно только верить и делать!» — рассказала Чулпан Кашанова, цитирует «Башинформ».
За победу в конкурсе боролись 12 девушек из ородов Мелеуза, Агидели, Благовещенска, Дюртюлей, Стерлибашевского, Кушнаренковского, Туймазинского, Шаранского, Балтачевского, Миякинского районов.
Жюри, возглавляемый народным артистом РБ и РТ Идрисом Газиевым, оценивал умение красиво говорить на татарском, достойно преподносить себя, знать традиции и обычаи своего народа