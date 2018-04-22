В Уфе назвали имя самой красивой татарки республики

В Уфе состоялся конкурс красоты татарских девушек. В нем победила ученица 11 класса из Балтачевского района Чулпан Кашанова. Ей выпала честь представить Башкортостан во всероссийском конкурсе татарских красавиц в Татарстане.

«У меня сейчас непередаваемые ощущения. Я верила в себя, но были сомнения. Я хочу доказать, что все возможно! Я приехала из маленького района и вот теперь я «Татар кызы». Все возможно, нужно только верить и делать!» — рассказала Чулпан Кашанова, цитирует «Башинформ».