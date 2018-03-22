«Хылыукай» 2017 представит Башкирию на конкурсе «Мисс Россия»

Как сообщили в студии Линары Тагировой «Bashkirian Beauty», на «Мисс Россия 2018» Земфира улетела практически со съемок последней серии телепроекта «Хылыукай 2018». Провожать девушку приехали все финалистки конкурса башкирских красавиц и дирекция студии.

18-летняя Земфира — победительница конкурсов красоты «Башкирская красавица», «Мисс Азия России 2017». Девушка родилась в многодетной семье, является младшей из восьмерых детей.

Девушка учится в Институте профессионального образования и информационных технологий БГПУ им. М. Акмуллы. В свободное время любит читать, посещает театры и музеи, любит ходить в кино, увлекается баскетболом.