В Уфе на конкурсе «Хылыукай» выберут главную красавицу Башкортостана

Мероприятие пройдет в Государственном концертном зале «Башкортостан». Начало в 19.00 часов. Впервые победительница, помимо призов от спонсоров проекта, получит главный приз – автомобиль.Напомним, до финала Республиканского конкурса башкирских красавиц «Хылыукай – 2018» дошли только 12 девушек Башкортостана: Назгуль Аюпова (Зианчуринский район), Зиля Гатауллина (Кигинский район), Эльвина Газизуллина (Бижбулякский район), Розалина Гисматуллина (Куюргазинский район), Азалия Загитова (Москва), Гузелия Ишмухаметова (Уфа), Альфина Кашапова (Альшеевский район), Зухра Муллагалина (Уфа), Гулсия Надыршина (Бурзянский район), Гульдар Смакова (Аургазинский район), Аделия Файзуллина (Уфа), Ильзира Асмандиярова (Белокатайский район).

В прошлом году корону завоевала уфимка Земфира Байдавлетова, которая в этом году представит нашу республику на конкурсе красоты «Мисс Россия».