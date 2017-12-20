В Уфе на «Башкортостан гузэле» вновь выбрали самую красивую башкирку

Впервые в Уфе на сцене Конгресс-холла прошел конкурс красоты и традиций среди замужних и незамужних девушек «Башкортостан гузэле».

За новую корону красоты боролись 14 красавиц с разных районов республики. Мероприятие проходило на башкирском языке. В отличие от традиционного конкурса красоты среди башкирок «Хылыукай», финал которого состоялся в марте этого года, «Башкортостан гузэле» отличался тем, что в нем также принимали участие и замужние девушки. Организатор конкурса - Студия развития культуры и творчества «Театр-дефиле «Хомай». Конкурс проходил в 3 этапа. Отборочный тур прошел в конце ноября. Во время подготовительного периода девушки сделали видеокапсулы времени будущим красавицам через 30 лет. В них они отметили важность сохранения традиций.

Фото: Артур Салимов.

- Конкурс уникален тем, что не ставит особых ограничений по росту или семейному положению. Среди финалисток есть и замужние девушки. Главная задача – это природное обаяние и знание родного языка,- рассказала Айгуль Утяганова, организатор и главный режиссер конкурса.

В зале практически не было свободного места, однако шоу началось с явным опозданием.

Фото: Артур Салимов.

Участниц в вечерних платьях представляли их мужья, братья и отцы. Каждый из них трогательно и с чувством гордости говорил об успехах и главных качествах своих дочерей, сестер, жен. Этот момент тронул зрителей в зале.

Организаторы праздника красоты предупреждали, что зрителей ждет множество сюрпризов. Одним из них можно назвать довольно неожиданное для башкирской сцены вызывающе откровенное шоу в черных обтягивающих платьях от участниц. Красавицы под хит из мюзикла «Чикаго» спели песню о спонсорах конкурса. Не обошлось и без традиционного исполнения башкирского национального танца. Любопытным получился интеллектуальный конкурс: каверзные вопросы на этот раз задавали зрители из зала. У каждой из участниц была своя группа поддержки: многие приехали из районов с плакатами и охапками цветов для красавиц.

Фото: Артур Салимов.

За музыкальное сопровождение отвечали челнинская эстрадная певица Лилия Букеева, поп-звезда Ильнур Рамазанов, кураист Алмас Низаметдинов, участница шоу Танцы на ТНТ Нэркес Юлдашева и другие. В состав жюри вошли председатель Общества башкирских женщин, кандидат филологических наук Гульнур Кульсарина, директор «Ювелирцентра» Андрей Кузнецов, директор телеканала БСТ Шамиль Ишемьяров, заместитель директора ТРК «Иремель» и другие. Совещались они не более получаса.

Фото: Артур Салимов.

Первое место завоевала Гульгена Багаутдинова из Стерлибашевского района. Девушка не так давно снялась в проекте телерадиостудии «Тамыр»— сериале «Бирешмэ!» («Дерзай!»). В качестве первой красавицы республики она получила главный приз — белую норковую шубу и бриллиантовое колье, а также сертификат на участие в финале конкурса «Королева России International» в 2018 году. Призовой фонд, отметим, составил около полумиллиона рублей.

Второе место получила Зухра Исянгулова из Федоровского района, а третье место досталось Айгуль Юнусовой из Хайбуллинского района.