Лилия Гумерова решила зарегистрировать курай в качестве бренда Башкирии

Сенатор Федерации напомнила, что в последний раз музыкальный бренд был зарегистрирован в 2005 году в Тульской области.

Башкирский национальный музыкальный инструмент — курай — могут зарегистрировать в качестве бренда региона в 2018 году, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики со ссылкой на «Парламентскую газету».

Отметим, что накануне прошло заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации, на котором Валентина Матвиенко поручила каждому сенатору в будущем году разработать стратегию по развитию местных брендов.

«Я намерена зарегистрировать наименование местопроисхождения курая — национального музыкального инструмента Башкирии. Единственный раз в истории страны музыкальный инструмент был зарегистрирован в 2005 году — Тульская область зарегистрировала гармонь. Больше таких примеров в России нет», — пояснила Гумерова.

Парламентарий добавила, что сперва необходимо получить заключение Минпромторга, затем обратиться в Роспатент, чтобы законодательно привязать курай к географическому названию.

«Сейчас ведомство занимается только народными художественными промыслами, поэтому будет необходимо уладить определённые нюансы. Однако мы надеемся, что заключение будет получено», — отметила Лилия Гумерова.

Отметим, что в октябре этого года широко обсуждалось обучение Лилии Гумеровой на курсах губернаторов. Курс тренингов разработан при активном участии членов администрации президента Владимира Путина, а также представителей кабинета министров и других чиновников высокого ранга. В числе тренеров, помимо прочих, - министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Татарии Рустам Минниханов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов и другие.