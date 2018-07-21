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Молодые уфимцы стали финалистами конкурса проектов «Таврида»
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Молодые уфимцы стали финалистами конкурса проектов «Таврида»

Сегодня, 09:10КультураМарат ГареевФото: Роскультцентр
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