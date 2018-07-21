Молодые уфимцы стали финалистами конкурса проектов «Таврида»

На Всероссийском молодежном форуме «Таврида», проходящем в Крыму, подвели итоги конкурса молодежных проектов и вручили 20 рекомендационных сертификатов на получение грантов. В числе финалистов двое ребят из Уфы – Земфира Рашитова и Алинур Ялмурзин.

Земфира Рашитова представила проект межэтнического конкурса красоты «Miss International Ufa», Алинур Ялмурзин презентовал идею молодежного фестиваля «Курай-Баттл».

- Конкурс, который я представляла, станет большой коммуникационной площадкой для иностранных студентов Башкирии, а жителей республики познакомит с культурой и традициями разных стран, – рассказала Земфира Рашитова.

- В фестивале, который я презентовал примут участие молодые кураисты, различные этно-группы. На музыкальном турнире лицом к лицу, ка на ринге, встретятся мастера «тяжеловесы» и молодые и дерзкие. Победитель получит возможность осуществить студийную запись и снять клип – поделился идеей фестиваля Алинур Ялмурзин.

В этом году в молодежном форуме «Таврида» принимают участие более 3 тысяч молодых архитекторов, деятелей кино, музыкантов, поэтов, актеров, а также менеджеров в области культуры. Завершится форум 31 августа 2018 года.