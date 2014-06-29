Татаро-башкирский сабантуй в Лондоне стал настоящим диалогом культур

Посол отметил важность культурного взаимообмена жителей страны через продвижение российской этнокультуры, одной из составляющих которой является и праздник «Сабантуй».

На сабантуй в Лондон приехали почетные гости из Италии, Латвии, Казахстана, Татарстана, Москвы и Московской области. Художественная выставка «Дружба народов – диалог культур» стала украшением праздника и прекрасным подарком лондонскому сабантую от московского региона.