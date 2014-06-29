Татаро-башкирский сабантуй в Лондоне стал настоящим диалогом культур
В Лондоне прошел национальный праздник сабантуй. Он состоялся в Великобритании уже в третий раз по инициативе представителей проживающей в этой стране татарской и башкирской диаспоры. Сабантуй прошел в перекрестный Год культуры России и Великобритании. В церемонии открытия праздника принял участие чрезвычайный и полномочный посол России в Королевстве Великобритании Александр Яковенко.
Посол отметил важность культурного взаимообмена жителей страны через продвижение российской этнокультуры, одной из составляющих которой является и праздник «Сабантуй».
На сабантуй в Лондон приехали почетные гости из Италии, Латвии, Казахстана, Татарстана, Москвы и Московской области. Художественная выставка «Дружба народов – диалог культур» стала украшением праздника и прекрасным подарком лондонскому сабантую от московского региона.
Программа сабантуя была традиционной – его участники смогли принять участие в национальных играх, борьбе, зажигательных танцах, попробовать традиционные национальные блюда. По итогам праздника председатель Ассоциации татар Великобритании Рамиль Минуллин выразил признательность и благодарность Полномочному представителю Башкирии при президенте РФ Шайнурову за внимание к соотечественникам за рубежом.
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