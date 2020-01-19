Продюсер фильма Леонид Филинов поделился в соцсетях этим достижением, подчеркнув, что в процессе работы над фильмом образовался «союз граждан, меценатов, предприятий и государства». Также обозначена точная сумма собранных средств — 1 005 500 руб.

— Что касается собранных денег… Деньги уже в работе. В ноябре были сделаны 2 съемочных дня и сейчас мы активно готовимся к зимним съемкам! Создаются раскадровки, эскизы, осматриваются объекты, причем не только в Уфе, но и в Октябрьском, Иглинском, Кармаскалинском, Чишминском и Архангельском районах. Уже снятые кадры из фильма будут показаны на концерте 27 января, который мы проводим в поддержку фильма. Огромная благодарность каждому, кто поддержал нас в этом начинании!

Напомним, «Дневник поэта» должен стать завершающей частью исторической трилогии Булата Юсупова. Ранее «Медиакорсеть» писала о предыдущей части концептуального проекта — фильме «Первая республика». Первая часть — «Бабич» — вышла в 2017 году.

— Искренний, любящий свой народ и землю дух Бабича, ставшего одним из основателей Башкортостана, и такой же дух Гарипова, несшего идеи просвещения и национально-культурной идентичности башкирского народа в контексте многонациональной России, взаимно дополняют друг друга. За эту любовь Гарипова, как и Бабича, совершенно незаслуженно называли националистом. По сути, мы продолжаем заниматься восстановлением исторической справедливости, как это было в «Бабиче» и «Первой Республике». Для нас, как и для большинства, Рами Гарипов — фантастический человек и цивилизатор, — подчеркивает Булат Юсупов.