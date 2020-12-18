«Как Моргенштерн, только старый и толстый»: Мурзагулов снял рэп-клип о чиновниках

«Как Моргенштерн, только старый и толстый»: Мурзагулов снял рэп-клип о чиновниках

Вчера, 11:09КультураАнна КононоваPhoto: Скриншот с клипа "Моргенштерн"
Глава совета директоров ИА «Башинформ» и недавно избранный председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов выпустил клип, в котором высмеивает отношение к чиновникам, в частности, претензии на его дружбу с рэп-артистом Моргенштерном.

В клипе, который называется «Моргенштерн», Мурзагулов приносит в здание правительства чемоданы с деньгами, на которых написано «Для взяток и откатов». У Белого дома его встречают «подчиненные», а вот уже в кабинете между коньяком «Kurai» и коробочкой башкирской «Соды» он выбирает первое. Затем Мурзагулов поднимает бокал, чокаясь с изображенным на фото Моргенштерном. В целом клип — пародия на стереотипы о чиновниках, которые гребут деньги чемоданами, унижают подчиненных и пристают к сексапильным секретаршам.

Трек начинается со слов Алишера Моргенштерна «Алло, Слава, что там с дедом?!» — это отсылка на другие песни рэпера, где он обращается к своему звукорежиссеру Славе Марлоу, а также намёк на интервью с Юрием Дудем, где он спрашивал: правда ли, что власти Башкирии закрыли глаза на эвтаназию деда Моргенштерна в обмен на его лояльность.

Автор музыки и стихов — Ростислав Мурзагулов. Как он рассказал Mkset, Алишер Моргенштерн стал идейным вдохновителем, а также записал свои фирменные фразы и одобрил выход трека. Клип снимали в разных локация на айфон, в том числе около Белого дома в Уфе и в его коридорах.

[Глава Башкирии Хабиров] Радий Фаритович никак не отреагировал. Он спокойно относится к творческим порывам сотрудников, лишь бы они было в свободное от основной работы время и без ущерба для других людей, рассказал Mkset Ростислав Мурзагулов.

Отметим также, что в роли секретарши снялась блогер и телеведущая Ульяна Тригубчак.

Напомним, Ростислав Мурзагулов возглавил VI состав Общественной палаты РБ. Позже он заявил, что собирается покинуть должность председателя совета директоров государственного медиахолдинга «Башинформ».

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