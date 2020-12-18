«Как Моргенштерн, только старый и толстый»: Мурзагулов снял рэп-клип о чиновниках

В клипе, который называется «Моргенштерн», Мурзагулов приносит в здание правительства чемоданы с деньгами, на которых написано «Для взяток и откатов». У Белого дома его встречают «подчиненные», а вот уже в кабинете между коньяком «Kurai» и коробочкой башкирской «Соды» он выбирает первое. Затем Мурзагулов поднимает бокал, чокаясь с изображенным на фото Моргенштерном. В целом клип — пародия на стереотипы о чиновниках, которые гребут деньги чемоданами, унижают подчиненных и пристают к сексапильным секретаршам.