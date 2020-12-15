Председателем Общественной палаты Башкирии избран Ростислав Мурзагулов

Председателем Общественной палаты Башкирии избран Ростислав Мурзагулов

Вчера, 16:08ОбществоКарина МамаеваPhoto: Обществвенная палата РБ
Сегодня, 15 декабря, в Уфе состоялось первое заседание Общественной палаты РБ шестого состава, который сохранит свои полномочия на три года. Председателем был избран Ростислав Мурзагулов, сообщили в пресс-службе палаты.

Заместителями нового председатели стали Лида Исаргакова, Рамиль Рахимов и Кристина Недорезова. Полный список обновленной палаты был обнародован ранее. Известно, что самому младшему члену палаты 23 года, самым старшим – по 58 лет.

По словам экс-председателя Общественной палаты Башкирии Ольги Панчихиной, пятый состав организовал и провел более 500 мероприятий разного уровня и формата.

— Общественная палата пятого состава сумела добиться значительных результатов, прежде всего, благодаря активной гражданской позиции и добросовестной работе большинства членов палаты, сказала Ольга Панчихина.

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