Ростислав Мурзагулов покидает совет директоров АО «Башинформ»

— ...когда мечтал о назначении и получил его. Если серьёзно - да, мы действительно хотим сделать Общественную палату местом для дискуссий. На любые темы. С привлечением любых уровней власти. С требованием участия любых нужных чиновников. Условие одно — это должно затрагивать много людей, быть в рамках закона, не быть чьим-то коммерческим интересом, — заявил о своем назначении Мурзагулов в соцсетях.