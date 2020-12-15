Ростислав Мурзагулов покидает совет директоров АО «Башинформ»

Ростислав Мурзагулов покидает совет директоров АО «Башинформ»

Вчера, 19:39ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
Сегодня, 15 декабря, нынешний председатель совета директоров государственного медиахолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов был избран председателем Общественной палаты Башкирии. В связи с этим он намерен распрощаться со своей старой должностью.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы в Уфе», Ростислав Мурзагулов намерен покинуть совет директоров АО «Башинформ» спустя два года работы. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании совета директоров холдинга.

— ...когда мечтал о назначении и получил его. Если серьёзно - да, мы действительно хотим сделать Общественную палату местом для дискуссий. На любые темы. С привлечением любых уровней власти. С требованием участия любых нужных чиновников. Условие одно — это должно затрагивать много людей, быть в рамках закона, не быть чьим-то коммерческим интересом, — заявил о своем назначении Мурзагулов в соцсетях.

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