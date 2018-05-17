В Одноклассниках к «Ночи музеев» появится новый культурный флешмоб

В Одноклассниках к «Ночи музеев», 19 мая, нейросеть будет отмечать героев известных портретов русских художников на фотографиях, которые пользователи будут загружать на свои страницы из музеев.

Пользователи социальной сети примут участие в уникальном флешмобе. Посетители музеев смогут опубликовать в социальной сети селфи с одним из портретов с хештегом #шедеврыиззапасников, тегом главной темы «Ночи музеев», а нейросеть ОК мгновенно «узнает» лица на фото: лицо пользователя и лицо героя картины. По страницам картин в социальной сети можно будет понять их популярность среди посетителей музеев в разное время.