В Одноклассниках к «Ночи музеев» появится новый культурный флешмоб
Также созданы аккаунты для героев известных полотен.
В Одноклассниках к «Ночи музеев», 19 мая, нейросеть будет отмечать героев известных портретов русских художников на фотографиях, которые пользователи будут загружать на свои страницы из музеев.
Пользователи социальной сети примут участие в уникальном флешмобе. Посетители музеев смогут опубликовать в социальной сети селфи с одним из портретов с хештегом #шедеврыиззапасников, тегом главной темы «Ночи музеев», а нейросеть ОК мгновенно «узнает» лица на фото: лицо пользователя и лицо героя картины. По страницам картин в социальной сети можно будет понять их популярность среди посетителей музеев в разное время.
Также в преддверии «Ночи музеев» крупнейшие российские музеи создали в ОК аккаунты для героев известных полотен. Среди них — «Девочка с персиками» Серова (Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Портрет Лермонтова» работы Григория Яковлева (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс» Репина (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань), «Анфиса» кисти Сурикова (Красноярский государственный художественный музей имени В. И. Сурикова) и другие.