В ОK запустили флешмоб в поддержку сборной России по футболу

Футболист «Локомотива» Артем Шпинев запустил в социальной сети Одноклассники челлендж #ЧеканьЗаНаших в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу.

В своей публикации на странице в ОК Артем, вместе с братом-близнецом сыгравший мальчика Сашу в заявочном видеоролике России на право проведения ЧМ-2018, призвал всех пользователей соцсети принять участие во флешмобе. Чтобы присоединиться к онлайн-акции, нужно начеканить футбольный мяч несколько раз, снять это на видео и загрузить в Одноклассники с хештегом #ЧеканьЗаНаших.

Флешмоб поддержал Российский футбольный союз, после чего акция стала набирать обороты и объединять большое количество пользователей как в Одноклассниках, так и за пределами социальной сети. К ней стали присоединяться многие интернет-пользователи и известные люди: спортсмены, артисты и певцы. Все они чеканят мяч и бросают вызов своим знакомым в соцсетях.

Пользователи социальных сетей также активно выкладывают видеоролики на своих страницах и создают прямые эфиры с помощью приложения OK Live.