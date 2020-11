В Уфе скончался актер Русдрама, народный артист Башкирии Владимир Абросимов

Владимир Абросимов ушел на 70-м году жизни.

Сегодня, 15 августа, пришла печальная весть о том, что не стало актера Русского драматического театра РБ Владимира Абросимова. Об этом сообщается в группе театра ВКонтакте. - У нас в театре большое горе - сегодня не стало нашего Владимира Сергеевича Абросимова. Актера, всю свою жизнь посвятившего театру, светлого, прекрасного человека... Невозможно поверить... Нет слов, чтобы выразить эту боль... Мы выражаем искренние соболезнования его семье… Нам остается Память... Любим... Скорбим, - говорится в сообщении. За свою творческую жизнь Владимир Сергеевич выступал на подмостках нескольких театральных коллективов республики. Сначала он играл в студенческом театре эстрадных миниатюр при Уфимском авиационном институте. В 1975 году окончил театральный факультет Уфимского государственного института искусств, в 1991 году — режиссёрское отделение Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. С 1975 по 1990 год и с 1993 года Абросимов Владимир Сергеевич — актёр Башкирского республиканского русского Драматического театра. В 1990 году работал режиссёром ТЮЗа в Уфе, в 1991—1993 годах — режиссёр Читинского областного драматического театра (ныне Забайкальский краевой драматический театр). Как режиссёр поставил спектакли: «Хрустальный башмачок» Т. Габбе, «Сыщик» А. Линдгрен, «Маленький призрак» М. Машаду, «Мистер лягушонок» Г. Арсентьева и И. Голубевой. Владимир Абросимов был отмечен званиями «Народный артист Республики Башкортостан» и «Заслуженный артист РФ». Его сын, Егор Абросимов - также артист и режиссёр кино - работает в Санкт-Петербурге, снял как режиссёр такие популярные сериалы, как «Ментовские войны-2, 3, 4 и Эпилог», «Последнее путешествие Синдбада», «Возвращение Синдбада», «Дорогой мой человек». Медиакорсеть выражает соболезнования родным и близким Владимира Абросимова в связи с его смертью.

