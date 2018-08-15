В Уфе скончался актер Русдрама, народный артист Башкирии Владимир Абросимов

- У нас в театре большое горе - сегодня не стало нашего Владимира Сергеевича Абросимова. Актера, всю свою жизнь посвятившего театру, светлого, прекрасного человека... Невозможно поверить... Нет слов, чтобы выразить эту боль... Мы выражаем искренние соболезнования его семье… Нам остается Память... Любим... Скорбим, - говорится в сообщении.