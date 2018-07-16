В Британии скончался детский писатель Клайв Кинг

Как пишет газета «Известия» 16 июля, причина смерти писателя не раскрывается – на этом настояла его семья.

Кинг – автор одного из самых популярных детских романов, который включен в Британии в школьную программу. «Стиг со свалки» был написан в 1963 году. Книга выдержала несколько переизданий, на ее основе создан телесериал и спектакль.