В Британии скончался детский писатель Клайв Кинг

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В графстве Норфолк на 95-ом году жизни скончался писатель Клайв Кинг.
Как пишет газета «Известия» 16 июля, причина смерти писателя не раскрывается – на этом настояла его семья.
Кинг – автор одного из самых популярных детских романов, который включен в Британии в школьную программу. «Стиг со свалки» был написан в 1963 году. Книга выдержала несколько переизданий, на ее основе создан телесериал и спектакль.
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