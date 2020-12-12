Юная певица из Башкирии прошла в четвертьфинала проекта «Голос»

Юная певица из Башкирии прошла в четвертьфинала проекта «Голос»

Вчера, 11:06КультураАнна КононоваPhoto: скриншот выступления на Первом канале
17-летняя певица из Нефтекамска Яна Габбасова продолжает бороться за победу на шоу «Голос» Первого канала. Наставница Полина Гагарина осталась довольна выступлением девушки из Башкирии.

Яна Габбасова исполнила песню «Романс» группы «Сплин». Полина Гагарина призналась, что выступление «пробрало её до мурашек». Перед выступлением наставница дала совет девушке «забыть о музыке и раствориться в словах».

В этапе «Нокауты» Яна Габбасова боролась за место в команде вместе с Сафаэлем Мишиевым и Гором Испирянов.

Неравнодушными к выступлению представительницы Нефтекамска остались Сергей Шнуров и Валерий Сюткин, который сказал, что это был «чувственный рассказ, эмоциональный и очень тонкий».

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