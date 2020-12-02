80-летняя жительница Уфы приняла участие в капитал-шоу «Поле чудес»

Женщина стала участницей благодаря победе в интеллектуальной СМС-игре, верно выполнив все задания. Спустя некоторое время, как сообщает пресс-служба администрации в Уфе, Марию Николаеву пригласили на шоу.
Сама уфимка рассказала, что ей было интересно посмотреть, как и где проходят съёмки «Поле чудес». Участие в шоу оставило положительные впечатления.
Съемки программы проходила 28 ноября в «Останкино». Шоу выйдет в эфир в эту пятницу, 4 декабря.
Напомним, ранее участницей «Поле чудес» стала кураистка Земфира Рашитова. В эфире девушка сыграла на национальном музыкальном инструменте. Она рассказывала, что на съемк шла не за подарками, а чтобы достойно представить Башкирию.