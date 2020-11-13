Кураистка из Башкирии выступила на шоу «Поле чудес»

Кураистка из Башкирии выступила на шоу «Поле чудес»

Вчера, 18:29ОбществоАнна КононоваPhoto: Земфира Рашитова/ВКонтакте
Девушка из Башкирии Земфира Рашитова стала участницей шоу «Поле чудес». В эфире она сыграла на курае.

Пишу эти строки и уже волнуюсь! На съёмки я шла не за подарками, а достойно представить нашу Республику! Показать звучание курая и как можно больше рассказать о культуре нашего народа, написала Зефмира на своей странице в соцсетях.

Девушка поблагодарила за поддержку министерство культуры РБ и Дом дружбы народов. Передача выйдет в эфир сегодня, 13 ноября, на Первом канале в 19-45.

Напомним, ранее участником телепередачи стала семья из Агидели — баянист Азат и преподаватель аккордеона Гульназ Тухватуллины. Вместе со своим сыном Вадимом они сыграли на музыкальных инструментах национальную музыку.

Related news:
телевидениеБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы