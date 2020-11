Кураистка из Башкирии выступила на шоу «Поле чудес»

Девушка из Башкирии Земфира Рашитова стала участницей шоу «Поле чудес». В эфире она сыграла на курае.

Пишу эти строки и уже волнуюсь! На съёмки я шла не за подарками, а достойно представить нашу Республику! Показать звучание курая и как можно больше рассказать о культуре нашего народа, написала Зефмира на своей странице в соцсетях. Девушка поблагодарила за поддержку министерство культуры РБ и Дом дружбы народов. Передача выйдет в эфир сегодня, 13 ноября, на Первом канале в 19-45. Напомним, ранее участником телепередачи стала семья из Агидели — баянист Азат и преподаватель аккордеона Гульназ Тухватуллины. Вместе со своим сыном Вадимом они сыграли на музыкальных инструментах национальную музыку.

