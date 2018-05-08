Уфимцы 9 мая увидят бесплатную экспозицию в историческом парке
Сегодня, 14:45КультураРустэм Башкирцев
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Также для посетителей проведут бесплатную тематическую экскурсию, посвященную дню Победы.
9 мая посетители исторического парка «Россия – Моя история» смогут бесплатно посетить первый зал "От великих потрясений к Великой Победе. 1914 - 1945" и "Россия-Моя история. 1945 - 2016". Также в этот день проведут экскурсию «Великая Отечественная война. 1941 – 1945».
В этот день откроется фотовыставка «День победы», которая продлится до 28 мая. Фотовыставка будет разделена на три части - «Военные фотографы», где представят десять фотографов, внесших огромный вклад в развитие фоторепортажа, «БАССР в годы войны» и «Агитационные плакаты» с агитками.
Выставки пройдут с 11:00 до 19:00. На последнюю бесплатную тематическую экскурсию можно будет попасть в 18:00.
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