В Уфе дети смогут бесплатно посетить исторический парк

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С 2 по 10 февраля в конференц-зале Исторического парка будут проводиться тематические лекции и просмотр фильмов к 75-летию окончания Сталинградской битвы.
С 1 февраля по 31 марта для школьников и учащихся в средне-специальных учебных заведениях возрастом до 17 лет включительно вход в исторический парк «Россиия – Моя история» будет бесплатным, сообщили в историческом парке.
С 2 по 10 февраля в конференц-зале Исторического парка будут проводиться тематические лекции и просмотр фильмов к 75-летию окончания Сталинградской битвы. Напомним, эта дата отмечается сегодня.
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