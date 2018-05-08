Куда сходить 9 мая в Уфе

К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Уфе пройдет множество мероприятий: торжественные митинги, церемонии возложения цветов, официальные, культурно-зрелищные, спортивно-массовые, социально-благотворительные и иные мероприятия, праздничные программы в трудовых коллективах с чествованием ветеранов войны и труда, сообщили в пресс-службе администрации города.

Куда можно сходить 9 мая в Уфе?

В Советском районе в 9:00 в парке Якутова начнется торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине победы. В 9:30 раздадут солдатскую кашу, а в 10:00 начнется концертная программа на сцене парка.

С 12:00 до 13:00 в пятый раз пройдет акция «Бессмертный полк», в которой смогут принять участие все желающие – встать в колонну с фотографией своего солдата и пройти шествием по Проспекту Октября от остановки «Спортивная» до «Бульвара Славы».

Программа мероприятий на площади Ленина:

15.00 - 16.30 часов - Концертная программа самодеятельных коллективов-лауреатов и дипломантов смотра-конкурса «Мир без войны» Комитета по делам молодежи;

16.30 - 17.30 часов – Концертная программа Уфимской детской филармонии;

17.30 - 18.30 часов – Концертная программа Городского культурно-досугового центра;

18.30 - 20.00 часов – Концертная программа Фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас»;

20.00 - 22.00 часов – Концертная программа солистов и творческих коллективов Городского Дворца культуры.

Завершатся праздничные мероприятия в День Победы красочным салютом в 22.00 часа на площади Ленина.

В парке Гафури праздничная программа «Весна Победа!» пройдет с 12:30 до 18:00. На площадке смотра строя и песни учащиеся школ, участвовавшие в патриотической смене «Гвардия России», покажут свое умение в марше исполнять песню, элементы рукопашного боя, сборку – разборку автомата.

В течение всего праздника каждый желающий также сможет попробовать собрать и разобрать автомат. На площадке декоративно-прикладного творчества будут проведены мастер-классы по изготовлению открыток, поделок и другое. На новой сцене парка им. М.Гафури в 12.30 часов начнется тематическая музыкально-литературная композиция «Если мы войну забудем – вновь придет война…», которую покажет Театр юного зрителя.

Далее с 13.00 часов будет праздничный концерт. Рядом со сценой традиционно будет организован конкурс рисунков на асфальте. Также будут работать игровые площадки для детей, подростков и молодежи. В парке будет установлен БТР, полевая кухня и организовано угощение солдатской кашей.

В 11.00 в парке Победы пройдет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню с участием офицеров и духового оркестра Военного комиссариата, кадетов Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. дважды Героя Советского Союза М. Г. Гареева.

После торжественной церемонии возложения пройдет районный праздник «Салют, Победа!», в рамках которого в парке будут работать несколько тематических площадок:

- «Не забывается такое никогда» - площадка встречи ветеранов;

- «Отчизны верные сыны» - показательные выступления кадетов;

- «О подвигах наших отцов» - фотовыставка, выставки картин, акция «Платок памяти»;

- «Есть только миг» - интерактивная площадка работы костюмерной;

- «Майский вальс» - концертная площадка творческих коллективов района;

- «Солдатская каша» - полевая кухня для ветеранов.

Праздничные мероприятия пройдут также в Деме — в парке культуры и отдыха, в Ленинском районе — в сквере «Волна», в парке культуры и отдыха «Волшебный мир», перед торговыми комплексами ТРЦ «Планета», ТЦ «Башкирия», ЦТиО «Простор», ТСК «Сипайловский».

Исторический парк "Россия - моя история" подготовил свою программу к 9 мая:

Вход в 1 зал (2 экспозиции) "От великих потрясений к Великой Победе. 1914 - 1945" и "Россия-Моя история. 1945 - 2016" будет бесплатным; Тематическая экскурсия «Великая Отечественная война. 1941 – 1945»; Открытие фотовыставки «День Победы», она продлится до 28 мая.