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В пещере Шульган-Таш обнаружены новые наскальные рисунки
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В пещере Шульган-Таш обнаружены новые наскальные рисунки
Сегодня, 16:30КультураОльга КорзикФото: телеканал БСТ
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