В пещере Шульган-Таш обнаружены новые наскальные рисунки

Изображения расположены рядом со старой живописью, но, есть вероятность, что они более раннего периода.

В Башкирии в пещере Шульган-Таш археологи из Москвы обнаружили новые наскальные рисунки, сообщает телеканал БСТ. Они представляют из себя геометрические фигуры. Эти рисунки расположены рядом со старой живописью. Существует вероятность, что они более раннего периода.

Специалисты разглядели живопись с помощью специальной технологии компьютерной обработки стен.

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