Первый в России геопарк может появиться в Салаватском районе Башкирии

Этот вопрос сегодня обсуждали на пленарном заседании Международного экологического форума, который в эти дни проходит в Уфе.

В частности этой темы коснулся ответственный секретарь ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

- Пилотный проект, который мы будем обсуждать в рамках форума - это создание геопарка в Башкортостане, - сказал господин Орджоникидзе. - Именно сегодня мы будем обсуждать его создание в Салаватском районе. Я думаю, что это очень достойное место. Это бальнеологический курорт, который занял первое место в России. Это достойное место.

Позднее сотрудник ГУП НИИ безопасности жизнедеятельности Лариса Белан пояснила, что в мае этого года курорт Янган-Тау выступил с инициативой создания геопарка ЮНЕСКО на территории северо-востока республики.

- Территория планируемого геопарка охватывает 4 административных уровня. Площадь проектируемого геопарка ориентировочно составляет 700 тыс га, из них 2 тыс га уже имеют охранный статус. Здесь представлены геологические объекты международного уровня и более 20 объектов национального и образовательного уровня, - сказала Лариса Белан. - Сегодня начата работа по выполнению проекта геопарка в соответствии с требованиями ЮНЕСКО. Сегодня на заседании комитета мы будем представлять эту территорию как пионерную для создания геопарка.

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