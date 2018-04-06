Народный артист Башкирии Вахит Хызыров издал рассказы о сельской жизни

Среди гостей, пришедших поздравить знаменитого тенора, были депутаты, артисты, ученики и просто поклонники его голоса. Книга издана небольшим экземпляром, но певец не оставляет мысли переиздать еще. В нее вошли 62 рассказа.

- Я уже лет 30 пишу, но всегда стеснялся об этом говорить. К тому же, писатели не одобрили мои рассказы, - рассказывает певец.

Вахит Хызыров с родственниками