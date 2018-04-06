Народный артист Башкирии Вахит Хызыров издал рассказы о сельской жизни
Сегодня, 15:24КультураЗиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Народный артист Башкирии, певец Вахит Хызыров выпустил свою первую книгу рассказов, посвященную деревенской жизни. Вчера в малом зале Уфимского училища искусств состоялась первая презентация.
Среди гостей, пришедших поздравить знаменитого тенора, были депутаты, артисты, ученики и просто поклонники его голоса. Книга издана небольшим экземпляром, но певец не оставляет мысли переиздать еще. В нее вошли 62 рассказа.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
- Я уже лет 30 пишу, но всегда стеснялся об этом говорить. К тому же, писатели не одобрили мои рассказы, - рассказывает певец.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вахит Хызыров с родственниками
Небольшие рассказы – зарисовки деревенской жизни. В основном, героями выступают жители села Таштимирово Абзелиловского района республики – где родился и вырос Вахит Хызыров.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей