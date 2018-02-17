В Уфе вышла книга стихов «уфимского Григория Остера» Савелия Федорова

Творчество любимца уфимской тусовки и автора остроумных стихов, наконец-то, удалось опубликовать в сборнике.

В соцсетях появилось сообщение, сразу привлекшее внимание столичной тусовки. Речь идет о книге стихов уфимского поэта и музыканта Савелия Федорова, творчество которого в лучших традициях российской действительности стало любимо читателями намного раньше публикаций на бумажных или электронных носителях.

Его стихи знают и передают из уст в уста наши современники самой широкой возрастной категории – от 15 до 65 лет. Такая популярность связана с тем, что сочинять свои короткие, но емкие и остроумные стихи Савелий начал еще в 80-е годы прошлого века, будучи совсем молодым человеком и продолжает делать это по сей день. Теперь же его сочинения уже читают наизусть дети и внуки первых поклонников творчества Савелия. Распечатки ходят по рукам, его строчки цитируют по поводу и без.

Поэта не раз сравнивали и с Григорием Остером (имея в виду назидательный тон его забавных четверостиший в стиле «противных задачек»), и с Иваном Барковым (подразумевая изящное вплетение в рифму разнокалиберных идиоматических выражений). Нынешний сборник называется «Из-бранного», что говорит само за себя.

Официальные литераторы признавать Савелия за равного себе творца не собираются, высокомерно считая, что он "глумится над языком". Нельзя сказать, что данное обстоятельство сильно расстраивает Савелия, поскольку мало кто из официально признанных поэтов может сравниться с ним по степени народной любви и популярности у читателей и слушателей.

- Так как поэтическое наследие Савелия никогда не систематизировалось и зачастую существует лишь в виде измятых разрозненных листков, тетрадок, блокнотов, редких распечаток, смс-ок, писем по e-mail и т.д., и к тому же не прекращает прибывать, в сборник вошло далеко не всё,написанное им. Разрозненные тексты Савелия собирал воедино Артур Абдрахманов при содействии Айдара Хусаинова, Владимира Сычёва, Сергея Максимова, Рустема «Махатмы» Массленникова, Антона Шабаева «Вампира» и других «савелиеведов» и «савелиелюбов», - рассказал Медиакорсети издатель и оформитель сборника, художник Ринат Шайхуллин. – Считаю важным отметить, что идейным вдохновителем издания сборника стихов Савелия является Виталий Мухаметзянов «Муха», скоропостижно скончавшийся год назад, мы решили издать книгу, в том числе, и в память о нем.