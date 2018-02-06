Вышла книга известного башкирского драматурга Назара Наджми

На вечере памяти вспомнить великого поэта собрались представители культурной общественности, писатели и поэты Башкортостана, родные и близкие Назара Наджми, почитатели его таланта.

Издан четвертый том избранных произведений народного поэта Башкортостана публициста драматурга Назара Наджми в издательстве «Китап», сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

В книгу вошли пять драматических пьес, публицистические и литературоведческие статьи биографического характера о земляках, судьбах народов, воспоминания поэта о современниках и соотечественниках. Книгу издали к 100-летию Назара Наджми, вечер памяти которого прошел в государственной филармонии имени Х. Ахметова.