Вышла книга известного башкирского драматурга Назара Наджми

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На вечере памяти вспомнить великого поэта собрались представители культурной общественности, писатели и поэты Башкортостана, родные и близкие Назара Наджми, почитатели его таланта.
Издан четвертый том избранных произведений народного поэта Башкортостана публициста драматурга Назара Наджми в издательстве «Китап», сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
В книгу вошли пять драматических пьес, публицистические и литературоведческие статьи биографического характера о земляках, судьбах народов, воспоминания поэта о современниках и соотечественниках. Книгу издали к 100-летию Назара Наджми, вечер памяти которого прошел в государственной филармонии имени Х. Ахметова.
На вечере памяти актеры башкирского драматического театра и уфимского театра «Нур» продекламировали стихотворения поэта. Также прозвучали самые любимые песни всех поколений в исполнении известных певцов республики.
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