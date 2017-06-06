Любимые художники Башкирии проведут бесплатный мастер-класс

Мастер-класс пройдет рамках флешмоба, посвященного антивандализму.

14 июня в парке Якутова с 17:00 до 19:00 пройдет бесплатный мастер-класс по граффити в рамках флешмоба «День М», посвященному антивандализму. Как создать красивое граффити, из чего состоит процесс подготовки работы и как рисовать на стенах, не нарушая закон, расскажут и покажут известные уфимские граффитисты Артур Лукьянов (изображение Юрия Гагарина на улице Жукова) и Артур Нурадинов (Башкирочка в танце на улице Менделеева).