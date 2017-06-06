Любимые художники Башкирии проведут бесплатный мастер-класс
Сегодня, 14:02КультураЗлата ЗуковичФото: artrb.ru
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Мастер-класс пройдет рамках флешмоба, посвященного антивандализму.
14 июня в парке Якутова с 17:00 до 19:00 пройдет бесплатный мастер-класс по граффити в рамках флешмоба «День М», посвященному антивандализму. Как создать красивое граффити, из чего состоит процесс подготовки работы и как рисовать на стенах, не нарушая закон, расскажут и покажут известные уфимские граффитисты Артур Лукьянов (изображение Юрия Гагарина на улице Жукова) и Артур Нурадинов (Башкирочка в танце на улице Менделеева).
Руководитель творческой студии «Коробка» Алина Хатмуллина объяснит самым маленьким граффитистам, чем отличается искусство от акта вандализма. Также пройдет конкурс рисунков на асфальте на тему «Молодежь против вандализма». Вечером состоится концерт «Я люблю свой город!».
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