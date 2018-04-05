В симфоническом оркестре Башкирии объявили конкурс на «живые места»
Правозащитница, секретарь Совета аксакалов Рамиля Саитова в социальных сетях опубликовала обращение культурным деятелям в защиту Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. В нем она призывает музыкантов игнорировать конкурс на "живые места", который объявил главный дирижер оркестра.
"Оркестр ожидает новые массовые увольнения в пользу столичных музыкантов"
Ранее мы сообщали, что в коллективе оркестра произошел разлад между музыкантами и главным дирижером Раушаном Якуповым. Музыканты написали открытое письмо, в котором обвинили Якупова в незаконных увольнениях. В письме также было выражено недовольство тем, что Раушан Ахметович, кроме главного дирижера, занимает должности директора и художественного руководителя.
В обращении сообщается, что Якупов вскоре после увольнений объявил новый набор музыкантов. Причем, новые кадры он намерен набрать за пределами республики.
“Хотя не понятно, зачем привлекать иногородних, если в Башкортостане есть местные талантливые кадры, которые нужно развивать. Тем более за счет средств бюджета республики – заработной платой нужно обеспечивать местных жителей, а не приезжих”, говорится в обращении.
Как подсчитали оркестранты, из 23 объявленных вакансий 19 – это «живые» места, в том числе 4 «живых» места концертмейстеров. То есть, конкурс был объявлен на места все еще работающих людей, которых никто не предупредил ни об увольнении, ни о расширении штата.
Конкурсные прослушивания, согласно официальному сайту оркестра, пройдут в Москве 5-6 апреля, в Санкт-Петербурге - 12 апреля. Автор обращения делает вывод, что Раушан Якупов затеял массовые увольнения в пользу москвичей и питерцев.
Рамиля Саитова также сообщает, что знает “кто стоит за спиной главного дирижера» и обещает написать об этом в своем следующем обращении. Автор призывает музыкантов Москвы и Санкт-Петербурга проявить солидарность и игнорировать прослушивания, объявленные Якуповым.
- Где башкирская интеллигенция, где преподавательский состав Уфимского института искусств, где Союз композиторов Башкортостана? Ведь имеются объективные показатели профессиональной деградации оркестра при Якупове, отмечаемые специалистами: отсутствие в репертуаре коллектива произведений композиторов Башкортостана, прекращение сотрудничества с действующими композиторами республики, увеличение в разы коммерческих концертов легкой шлягерной музыки. Отказ от абонементской системы привёл к отсутствию репертуарной политики, зритель не покупает билеты, как следствие – на концерты зрителей бесплатно запускают после третьего звонка. Нет худа без добра. Необдуманное назначение Раушана Якупова руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра должно разбудить все музыкальное сообщество Башкортостана на защиту местных традиций и трудовой занятости местных творческих кадров, на борьбу за право на свободное творчество, на исправление допущенных кадровых ошибок, - считает она.
"Интеллигентный назначенец"
Вчера, 4 апреля, в то время, когда в сети появилось обращение Рамили Саитовой, глава Башкирии Рустэм Хамитов вручал культурным деятелям республики государственные награды. Поздравления принимал и главный дирижер НСО Раушан Якупов – он удостоился почетного звания Заслуженного артиста Башкирии.
Корреспондент Медиакорсети связался с ним, но он отказался от комментариев, ссылаясь на занятость – улетает в Москву, на прослушивания. Ранее в минкультуре республики по поводу волнений внутри оркестра комментировать также отказались, заявив, что это "внутренние дела оркестра".
Попытались дозвониться заведующей музыкальной частью оркестра Эльмире Ижболдиной, но трубку взяла другая сотрудница.
- Из-за трех-четырех взбалмошных людей воду мутят! Совсем обнаглели! В нашем оркестре ничего плохого не происходит, никого со стороны не принимаем. Наоборот, стараемся брать на работу свои молодые дарования. Я в этом оркестре уже 12 лет работаю. Наконец-то, коллектив возглавил интеллегентный человек. И это им не нравится! Сумасшедший дом какой-то! – в сердцах высказалась она и бросила трубку, так и не представившись.
Лауреат международных конкурсов, пианист Марат Губайдуллин, сотрудничавший с оркестром в 2012-2015 годах, согласен с Рамилей Саитовой, но сомневается, что музыканты из столичных городов прочитают его.
- Сама идея, конечно, неплохая, но в России музыкантам сложно найти нормальное место работы. Поэтому, скорее всего, даже те, которые прочитают, все равно будут бороться за эти места, - считает он.
Музыкальный критик, журналист Лилия Латыпова готова подписаться под каждым словом Рамили Саитовой.
- Якупов - именно назначенец, которому удалось занять кресло главного дирижера, а потом и все другие должности в оркестре благодаря поддержке жены главы республики. Откуда поддержка - вовремя оказался в нужном месте, когда сия особа искала дирижера для осуществления идеи детского абонемента. А поскольку мастерства особого там не требовалось, и дама не шибко разбирается в оркестровой музыке, то она выделила его, назначив "молодым-перспективным". Лучшие музыканты оркестра - а это обычно концертмейстеры - прекрасно видели уровень Якупова. Видимо, не слишком уважали. Вот он и начал мстить и выживать хороших музыкантов, выбивая в минкульте финансирование на высокие зарплаты для столичных музыкантов. Ему указали на Ролдугина, и он пригласил его. Тот солировал с оркестром как будто невесть какой музыкант. Зато теперь расположение с его стороны завоевано. Вот уже наш Раушан едет в Питер к Ролдугину, устраивать свои дела. А уфимских музыкантов выкидывает за борт. И при этом получает из рук главы звание Заслуженного артиста РБ! Это чем он интересно заслужил?? В общем, бедный оркестр. Никому он теперь не нужен, будет на бюджетные деньги кормить приезжих музыкантов. А свои пусть загибаются, раз такие нелояльные, - прокомментировала она.