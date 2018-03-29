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«Ни Свет, ни Заря» - оркестр Башкирии без скрипок
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Сюжеты:
Трагедия в КемеровоБолеем за нашихВласть без цензуры
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Рустэм Сулейманов
Скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального симфонического оркестра РБ

«Ни Свет, ни Заря» - оркестр Башкирии без скрипокМнение

Сегодня, 11:21
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