«Ни Свет, ни Заря» - оркестр Башкирии без скрипок

В министерство финансов Башкирии и в контрольно-ревизионное управление министерства подано заявление о коррупции от правозащитника и общественного деятеля Рамили Саитовой, которая считает, что согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы (существует и такая), руководство Национального симфонического оркестра РБ нарушает права оркестрантов, нарушает законы Российской Федерации и профессиональную музыкальную этику. Оценку труда артистов Национального симфонического оркестра РБ должны производить художественный руководитель в художественной части и директор в административной части.

Конкурс на замещение должности руководителя оркестра не проводился, что подтверждается ответом министра культуры Шафиковой А.И. (по запросу). Р. Якупов назначен без конкурса, и он же является также главным дирижером оркестра. В других российских оркестрах наряду с художественным руководителем и главным дирижером, которые согласно квалификационным характеристикам являются художественным персоналом, имеются директоры в качестве руководителей администрирования.

Согласно приказу минздравсоцразвития РФ директор бюджетного государственного оркестра (поименованный, в нашем случае, художественным руководителем в Уставе оркестра) должен иметь стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, чем Р. Якупов похвастаться не может. Многие годы дирижер работал над двумя операми и одним балетом в нашем Башкирском оперном театре, и поймав удачу за усы, выучил партитуру сказки «Петя и волк» С. Прокофьева.

Мне кажется очевидным, что, с целью дабы укрыть коррупционное совмещение трех (!) должностей, перед собственным назначением Р. Якупов внес изменения в устав оркестра, где заменил должность директора на пост художественного руководителя, объясняя это тем, что эта практика совмещения должностей худрука и главного дирижера является распространенной для оркестров. Так работал небезызвестный Т. Камалов, дирижер-самоучка, который уничижал состав исполнителей своими каждодневными истериками, производил различные инсинуации с оркестрантами и от которого музыканты носили в нагрудном кармане маленькое зеркальце, реально веря в его демоническую экстрасенсорику.

Трудовой кодекс РФ не предусматривает заключение руководителем организации трудового договора с самим собой, совместительство на двух основных работах, внутреннее совместительство руководителя организации. Несмотря на это Якупов Р.А. в качестве руководителя учреждения выплачивает себе, как главному дирижеру заработную плату и премии, чувствуя безграничную свободу мастера дирижерского перевоплощения.

Действия Р. Якупова привели к тому, что регион окончательно лишился симфонического оркестра: музыканты разбежались по другим оркестрам и сменили города проживания, а офисные сотрудники оркестра пьют успокоительные таблетки плюс алкоголь, который бывших доверенных лиц Якупова довел до больничной койки. Неоднократно новоиспеченный руководитель был замечен и в разыгрывании национальной карты: молодых концертмейстеров оркестра башкир натравливал на протяжении всего сезона против пожилых коллег не башкирской национальности.

Раушан Ахметович в профессиональной среде известен как слабослышащий дирижер, у которого отсутствует мануал - дирижерский аппарат; как баянист, не имеющий мирового симфонического репертуара.

Руководители государственных бюджетных учреждений являются субъектами законодательства о противодействии коррупции – лицами, замещающими должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов. На мой вопрос министру культуры Башкирии А. Шафиковой с просьбой дать оценку действиям дирижера Р. Якупова мне было сказано:

- Руководитель организации должен защищать закон, в данном случае руководство оркестра должно являться гарантом законных действий в отношении своих сотрудников и соблюдению всех имеющихся законодательных актов.

Согласитесь, неоднозначной выглядит картина, при которой уволенные после целой серии аттестаций оркестранты сегодня судятся с дирижером Якуповым за свои права.